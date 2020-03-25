Авіабізнес, сырьевые страны и сфера послуг: що їх чекає під час та після коронавірусу

Кращий спосіб розсмішити Бога – це будувати плани. Я любив говорити, що мені можна розповідати дітям про те, як виглядав світ до інтернету. Цілком можливо, що мені доведеться розповідати їм про те, як виглядав світ до коронавірусу.

Сложно понять, где заканчиваются прогнозы и начинается паника. Все зависит от ряда факторов, которые оценке не поддаются. Кто-то склонен мерять коронавирус шаблонами гриппа – и они ждут теплого сезона, в надежде, что пандемия сама сойдет на нет. Кто-то живет с надеждой на скорое изобретение вакцины – и отметает вероятность, что к моменту ее изобретения человечество уже успеет тотально переболеть новой болезнью. Кто-то надеется на глобальную бюрократию – и верит в могущество институтов и их методов борьбы.

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Но оптимизм одних и пессимизм других – это, скорее, история про самих говорящих. Постфактум мы сможем вручить награду тем, кто был прав. Но пока что мы живем в эпоху "черного лебедя" – события, которое случилось внезапно, изменит многое и будет объяснено лишь после своего окончания.

К концу мая большинство авиаперевозчиков обанкротятся

Пока что у нас на руках есть сухая статистика – из тех сфер, которые уже успели ощутить на себе новую реальность. Всемирная организация туризма пишет о том, что еще 40 лет назад международные путешествия были доступны 280 миллионам людей. В прошлом году этот турпоток приблизился к полутора миллиардам. Но уже сейчас мы видим прогнозы, что без поддержки к концу мая большинство авиаперевозчиков обанкротятся.

В прошлый раз такое случалось при вспышке атипичной пневмонии в 2003 году. Но тогда кризис продолжался три месяца – и был сконцентрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отрасль восстановилась за полгода – но даже тогда успела потерять 6 миллиардов долларов. А уже сейчас ясно, что география коронавируса куда шире, чем та, что была у его предшественников.



Самолеты продолжают летать, но это скорее борьбы за "слоты" – выгодное время взлета и посадки в аэропортах. Если авиакомпания его не использует – аэропорт имеет право его перепродать. Авиагранды готовы нести убытки на полупустых салонах – но не терять то, что еще недавно было главным конкурентным преимуществом. Но мы не знаем, что будет дальше. Самый пессимистичный сценарий Международной ассоциации воздушного транспорта – это 133 миллиардов потерь.

Глобальность вируса – праздник индивидуальных решений

Карта распространения нового вируса давно доказала его глобальность. И мы понятия не имеем, как новый вызов скажется на той наднациональной инфраструктуре, к которой мы успели привыкнуть. Каждая новость из Европы – это уже не новость из Евросоюза, а из отдельной европейской страны. Границы вновь прорезаются на карте, общеевропейская бюрократия молчит, а национальные бюрократии говорят все громче. Вместо общих решений для всего континента мы видим праздник индивидуального. Каждая страна вчерпывает воду из своего отсека. Прага, Париж, Рим – есть, а Брюсселя – нет.

Что ждет сырьевые страны

Мы понятия не имеем, что ждет сырьевые страны. Топливо дешевеет, рынки, которые привыкли быть локомотивами роста – падают, сырье становится все дешевле. Каким будет будущее стран, которые поставляли трудовых мигрантов? Кто воспользуется кризисом и придет на смену местным элитам? Как может измениться карта популистских режимов, и как именно – карта религиозных?

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Сфера услуг и судьба бизнеса

Мы привыкли считать сферу услуг локомотивом новой экономики. Но нам остается лишь догадываться, что именно из привычного нам сумеет пережить карантин и изоляцию. Одно дело, если мы перестанем сидеть по домам через пару недель. Другое – если через пару месяцев. Возможно, что за тревогой наступит привыкание и мы снова выплеснемся на улицы. Но кто сегодня готов прогнозировать судьбу бизнеса, живущего на кредитных деньгах, заемных средствах и всеобщей вере в устойчивость и развитие?

У нас нет не просто ответов, у нас нет вопросов

Проблема даже не в том, что у нас нет ответов. Проблема в том, что у нас даже нет вопросов к новой реальности. Мы не знаем ни сроков, ни степени устойчивости, ни момента наступления точки невозврата. Возможно, все закончится послезавтра – и этот текст будет выглядеть приметой того времени, когда мы все работали из удаленки. А, возможно, послезавтра все только начнется.

Первый отчет о коронавирусе был издан китайским офисом ВОЗ 31 декабря 2019 года. Спустя два с половиной месяца вирус был зафиксирован почти в 200 странах мира. Золотое время для публицистики. И совсем непонятное для всего остального.