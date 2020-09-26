В авіатрощі на Харківщині розбився військовий літак АН-26. Він виконував планові нічні навчання, на борту перебувало 27 людей. 25 з них загинули на місці аварії, ще один – у лікарні.

Моторошне відео моменту падіння літака опублікував телеграм-канал "Инсайдер UA". Зверніть увагу Двигуни літака відмовляли неодноразово, – мати загиблого під Харковом пілота 26 вересня по всій Україні оголосили днем жалоби. На місце трагедії приїжджають рідні загиблих, люди несуть квіти. Вранці туди прибув президент Володимир Зеленський та міністр оборони. Відео моменту падіння літака АН-26: дивіться відео Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: що відомо Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.

Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу