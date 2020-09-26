Авіакатастрофа Ан-26: ДБР просить свідків допомогти у розслідуванні
Державне бюро розслідувань просить українців допомогти у розслідуванні причин та обставин трагедії, що сталася на Харківщині – авіакатастрофи Ан-26, у якій загинули 25 людей.
У пресслужбі ДБР звернулися до українців, які були свідками авіакатастрофи під Чугуєвом: просять допомогти зібрати щонайбільше інформації про трагедію.
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Що потрібно від свідків авіакатастрофи біля Чугуєва, яка сталася 25 вересня
- Фото та відео з відеореєстраторів або мобільних телефонів.
- Контактні дані свідка (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону).
Ці дані потрібні для того, щоб слідчі ДБР могли зв'язати зі свідком та розпитати його, а отже – залучити свідчення до кримінального провадження у встановленому законом порядку.
Коротко про трагедію на Харківщині
- Увечері 25 вересня під Чугуєвом в Харківській області впав військовий літак АН-26.
- Офіс генерального прокурора України повідомив про 25 загиблих (курсанти й військові пілоти).
- Двоє курсантів вижили, вони перебувають у лікарнях регіону.
Офіс генпрокурора вже розпочав кримінальне провадження за статтею 416 ККУ – про порушення правил польотів і підготовки до них, яке спричинило катастрофу і тяжкі наслідки.
- Покарання за такий злочин – від 5 до 15 років тюрми.
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