Авіакатастрофа АН-26 не перша в університеті Кожедуба: що відомо про аварію літака Л-39
З курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба не вперше траплялася аварія під час виконання навчальних польотів. Схожа історія сталась у липні 2019 року. Слідство досі не встановило винних в інциденті. Тоді літак розбився, а пілоту, на щастя, вдалося катапультуватись.
З інформацією про минулорічний інцидент можна ознайомитись в архіві на сайті Міністерства оборони України.
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Що відомо про катастрофу Л-39 на Харківщині
- У липні 2019 року біля села Старовірівка Шевченківського району Харківської області під час виконання курсантом третього курсу чергового самостійного навчально-тренувального польоту на літаку Л-39 трапилась позаштатна ситуація.
- Тоді керівник польотів (командиром бригади) схвалив рішення про катапультування. А літак впав в поле поблизу Куп'янського водосховища, після чого спалахнув і загорівся. Перед падінням літака, курсант катапультувався, не отримавши травм.
Встановлені причини аварії
- В червні цього року судом було встановлено причини аварії. Рішення суду оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень.
- Слідчі встановиили, що тоді під час польоту загорілася кнопка "пожежа", заглох двигун. 26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти 400 метрів.
- Згідно з актом технічного розслідування аварії, головною її причиною стало порушення технології ремонту двигуна, допущене на держпідприємстві "Одеський авіаційний завод" у 2012 році.
- Кримінальну справу перекваліфікували зі статті 416 ККУ на частину 1 статті 367 – службова недбалість. Відзначимо, що досудове розслідування цього інциденту ще триває.
Відзначимо, що у вересні 2017 року трапилась смертельна аварія. Тоді на Хмельниччині розбився навчально-військовий літак Л-39. В результаті падіння загинули двоє пілотів.
Авіакатастрофа Л-39 у липні 2019 року: дивіться архівне відео
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