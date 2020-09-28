З курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба не вперше траплялася аварія під час виконання навчальних польотів. Схожа історія сталась у липні 2019 року. Слідство досі не встановило винних в інциденті. Тоді літак розбився, а пілоту, на щастя, вдалося катапультуватись.

З інформацією про минулорічний інцидент можна ознайомитись в архіві на сайті Міністерства оборони України. Цікаво Один підпис, який ламає сотні життів: висновки після катастрофи АН-26 біля Чугуєва Що відомо про катастрофу Л-39 на Харківщині У липні 2019 року біля села Старовірівка Шевченківського району Харківської області під час виконання курсантом третього курсу чергового самостійного навчально-тренувального польоту на літаку Л-39 трапилась позаштатна ситуація.

Тоді керівник польотів (командиром бригади) схвалив рішення про катапультування. А літак впав в поле поблизу Куп'янського водосховища, після чого спалахнув і загорівся. Перед падінням літака, курсант катапультувався, не отримавши травм. Встановлені причини аварії В червні цього року судом було встановлено причини аварії. Рішення суду оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Слідчі встановиили, що тоді під час польоту загорілася кнопка "пожежа", заглох двигун. 26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти 400 метрів.

Згідно з актом технічного розслідування аварії, головною її причиною стало порушення технології ремонту двигуна, допущене на держпідприємстві "Одеський авіаційний завод" у 2012 році.

Кримінальну справу перекваліфікували зі статті 416 ККУ на частину 1 статті 367 – службова недбалість. Відзначимо, що досудове розслідування цього інциденту ще триває. Відзначимо, що у вересні 2017 року трапилась смертельна аварія. Тоді на Хмельниччині розбився навчально-військовий літак Л-39. В результаті падіння загинули двоє пілотів. З усіма версіями та ймовірними причинами падіння військового літака АН-26 біля Чугуєва можна ознайомитись за посиланням. Авіакатастрофа Л-39 у липні 2019 року: дивіться архівне відео До теми Падіння АН-26 біля Чугуєва: відповідальних за організацію навчальних польотів відсторонять