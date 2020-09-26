Авіакатастрофа з курсантами біля Чугуєва: до університету Повітряних сил у Харкові несуть квіти
До університету Повітряних сил у Харкові небайдужі несуть квіти в пам'ять про жертв трагедії. Курсанти та офіцери вишу загинули в авіакатастрофі біля Чугуєва 25 вересня.
Харків'яни несуть квіти та лампадки до головного корпусу вишу. Про це повідомляє Укрінформ.
Важливо Авіакатастрофа біля Чугуєва: з'явились фото загиблих курсантів
Крім цього, біля входу до університету поклали плакати с написами: "Нехай земля буде небом для них", "Пілоти не вмирають, вони йдуть у вічний політ і назавжди залишаються у небі".
Також люди чекали зустрічі з керівництвом навчального закладу, аби висловити співчуття.
Зауважимо, що 26 вересня у Харкові та Львові оголосили днем жалоби. У регіонах приспустили державні прапори, скасували розважальні заходи та внесли зміни до програм на телебаченні та радіо.
Авіакатастрофа біля Чугуєва: що відомо
- Поблизу Чугуєва, що на Харківщині, ввечері 25 вересня впав військовий літак АН-26. Відомо, що авіакатастрофа сталась під час навчань.
- На борту літака перебувало 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів університету Повітряних Сил у Харкові.
- На жаль, 27 людей загинули. Один курсант вижив, він перебуває у лікарні.
- Попередня причина авіакатастрофи – відмова лівого двигуна літака.
До університету Повітряних Сил у Харкові несуть квіти / Фото Укрінформу: