До університету Повітряних сил у Харкові небайдужі несуть квіти в пам'ять про жертв трагедії. Курсанти та офіцери вишу загинули в авіакатастрофі біля Чугуєва 25 вересня.

Харків'яни несуть квіти та лампадки до головного корпусу вишу. Про це повідомляє Укрінформ.

Важливо Авіакатастрофа біля Чугуєва: з'явились фото загиблих курсантів

Крім цього, біля входу до університету поклали плакати с написами: "Нехай земля буде небом для них", "Пілоти не вмирають, вони йдуть у вічний політ і назавжди залишаються у небі".

Також люди чекали зустрічі з керівництвом навчального закладу, аби висловити співчуття.

Зауважимо, що 26 вересня у Харкові та Львові оголосили днем жалоби. У регіонах приспустили державні прапори, скасували розважальні заходи та внесли зміни до програм на телебаченні та радіо.

Авіакатастрофа біля Чугуєва: що відомо

Поблизу Чугуєва, що на Харківщині, ввечері 25 вересня впав військовий літак АН-26. Відомо, що авіакатастрофа сталась під час навчань.

На борту літака перебувало 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів університету Повітряних Сил у Харкові.

На жаль, 27 людей загинули. Один курсант вижив, він перебуває у лікарні.

Попередня причина авіакатастрофи – відмова лівого двигуна літака.

До університету Повітряних Сил у Харкові несуть квіти / Фото Укрінформу: