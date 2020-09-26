Уламки військового літака АН-26 спробують зібрати у початковий стан. Напередодні літак з курсантами на борту розбився біля Чугуєва у Харківській області.

Уламки транспортуватимуть після того, як завершать процедуру з тілами загиблих. Про це заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: останні новини – фото, відео

За словами Уруського, в першу чергу експерти мають намір отримати чорні скриньки, аби проаналізувати останні хвилини перед падінням транспорту. До слова, глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії вже знайшли чорні скриньки. Вони вціліли і незабаром їх передадуть на розшифровку.

Після цього літак доставлять на спеціальний майданчик, щоб фахівці зібрали його в початковий стан.

Авіакатастрофа під Харковом: що треба знати

Військовий літак АН-26 ввечері 25 вересня розбився біля Чугуєва, що на Харківщині.

Літак виконував навчальні польоти. Тож на борту перебували 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів університету Повітряних Сил у Харкові.

На жаль, 26 людей загинули, вижив лише один курсант.

За попередньою інформацією, у літака відмовив лівий двигун.

Дивіться відео, як збирають уламки літака: