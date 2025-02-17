В аеропорту Торонто перекинувся літак: відео моменту аварії

В аеропорту Торонто у Канаді пасажирський літак Bombardier авіакомпанії Delta Airlines під час приземлення вдарився в землю та перекинувся. У мережі з'явилося відео моменту аварії.

Через перекидання літака у Торонто, на щастя, ніхто не загинув. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Аварія літака у Торонто потрапила на відео

В аеропорту Торонто, що у Канаді, пасажирський літак Bombardier авіакомпанії Delta Airlines перекинувся під час приземлення. Він летів з Міннеаполіса.

Момент аварії у аеропорту Торонто: дивіться відео

Пасажири допомагали одне одному вибратися з літака. На щастя, минулося без жертв, однак двоє людей отримали важкі травми. Загалом поранено 18 людей з 80, що були на борту.

Більшість пасажирів отримали лише переляк.

Пасажири літака поспіхом виходять з нього: дивіться відео (увага, присутня ненормативна лексика)

CNN повідомляє, що на момент посадки у аеропорту дув сильний вітер, видимість була погіршена через сніжну хуртовину. Літак сильно вдарився у злітно-посадкову смугу, після чого перекинувся до гори дном.

Екстрені служби оперативно загасили пожежу, що виникла у літаку. Медичний гелікоптер, що летів неподалік, змінив свій маршрут, щоб допомогти при аварії.

Інцидент ненадовго паралізував найбільший аеропорт країни. Понад 200 рейсів були скасовані, частину активних рейсів перенаправили, зокрема у Квебекський міжнародний аеропорт у Монреалі. 2 з 5 посадкових смуг у Торонто будуть зачинені ще кілька днів для аналізу аварії.

Зверніть увагу! Це вже четверта велика авіакатастрофа у Північній Америці за останній місяць. Три тижні тому жахливе зіткнення літака з гвинтокрилом у Вашингтоні забрало життя 67 людей.

Сильний снігопад у Торонто спостерігали протягом вихідних. Персонал робив усе можливе, аби оперативно розчистити приблизно 20 сантиметрів снігу, що вкрив аеропорт раніше. Швидкість вітру під час приземлення літака Bombardier була близько 60 кілометрів на годину.

Після того, як літак зупинився, "ми висіли догори ногами, як кажани",

– сказав CNN один з пасажирів.

Пасажири вистрибували з літака під "дощем" з пожежної піни. Вони обіймалися, щоб захиститися від вітру, згадують очевидці.