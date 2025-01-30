Яскравий спалах і падіння: момент зіткнення літака з гелікоптером у Вашингтоні потрапив на відео

У Вашингтоні 29 січня сталася авіакатастрофа. Біля аеропорту Рейгана зіткнулися пасажирський літак і військовий гелікоптер. Є жертви.

Момент зіткнення літака з вертольотом потрапив на відео. Відповідні кадри оприлюднили ЗМІ, зокрема, WBAL-TV 11 Baltimore, повідомляє 24 Канал.

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Зіткнення літака з гелікоптером у Вашингтоні

Напередодні, ввечері 29 січня, регіональний пасажирський літак American Airlines зіткнувся в повітрі з вертольотом Army Black Hawk. ЗМІ повідомляли, що борти могли впасти в річку Потомак біля аеропорту Рейгана у Вашингтоні.

Момент зіткнення потрапив на відео. Зауважимо, на кадрах видно яскравий спалах.

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Вранці 30 січня ЗМІ повідомили, що з ріки Потомак витягли вже 19 тіл.

Додамо, журналісти з посиланням на джерела в American Airlines повідомляли, що на борту літалака перебувало 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. На борту вертольота – 3 солдати.