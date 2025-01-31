Трагедія у небі над Вашингтоном: з'явилися нові відео зіткнення літаків

29 січня увечері у Вашингтоні зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Black Hawk. Попередньо, загинули 67 людей.

Відомо, що на борту American Airlines було 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. Екіпаж Black Hawk складався з трьох солдатів. З річки Потомак витягнули понад 40 тіл, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі змогли дістати "чорні скриньки" літака

Страшна авіакатастрофа у Вашингтоні

Видання отримало ексклюзивні кадри аварії. На них зафіксовані різні ракурси зіткнення між літаком і гелікоптером над річкою Потомак.

На першому відео видно, як вертоліт на швидкості летить над річкою. У Black Hawk на хвості та корпусі мерехтять червоні вогні, а на носі видніється зелений. Літак American Airlines рухається в бік аеропорту. Потім вертоліт зіткається з авіалайнером, що спричиняє вибух. Літак починає обертатися та падає в річку, а Black Hawk також падає до води, продовжуючи світитися червоними вогнями.

Друге відео, зняте з території аеропорту. На ньому видно, як літак спускається на злітно-посадкову смугу 33 аеропорту Рональда Рейгана зліва, а вертоліт пролітає над річкою з правого боку. Обидва летять на низькій висоті та наближаються один до одного, зрештою зіткнувшись у величезному вибуху. Після вибуху обидва повітряні судна падають у річку.

Зіткнення літаків: дивіться відео

Нагадаємо, що серед пасажирів American Airlines були російські фігуристи.