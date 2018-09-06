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Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві: деталі від очевидців

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Власником гвинтокрила, який впав 6 вересня на Трухановому острові у Києві, виявився бізнесмен Юрій Косюк. На щастя, у цій аварії жертв немає, є потерпілі, які перебувають у лікарні.

У повітрі вертоліт пробув менше хвилини. Тільки вилетів з бази на Гідропарку, аж раптом щось пішло не так. Місцеві рибалки саме розклали вудки і почули незвичний гуркіт.

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"Почули звук наближення вертольота. Він летів низько-низько і наближався просто на нас. Раптом якийсь хлопок і хруст поломаного гвинтокрила. Коли він падав, ми ховались за деревами. Якби він нас тут накрив, то невідомо що було б, може якийсь вибух", – розповіли очевидці.

Вже за 10 хвилин рибалки побачили, як до місця падіння пливуть водолази, з'їжджаються автомобілі поліції, медики та рятувальники. Ті одразу ж почали витягувати з кабіни двох чоловіків: 62-річного командира та 70-річного пілота гелікоптеру.

Одна людина самостійно визволилася з гелікоптера. Іншу людину – це пілот, було затиснуто в кабіні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали чоловіка і передали працівникам медичної допомоги,
– пояснила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

Важко поранених одразу ж відвезли до лікарні швидкої допомоги на лівобережжі. Причини падіння гвинтокрила слідчі з'ясовують.  

"Організація, яка здійснює ці польоти також пройде ряд перевірок для того, щоб встановити чи не було якихось фактів порушення в технології процесу", – зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце.

А належить Eurocopter EC145 "Миронівському хлібопродукту". Коштує такий до дев'яти мільйонів євро. Ймовірно саме на цьому гвинтокрилі, аби уникнути заторів, літає сам власник підприємства мільярдер Юрій Косюк. Бізнесмен входить у десятку найбагатших людей України, а у 2014-му працював заступником голови Адміністрації Порошенка. Ось на цих фото видно, що гвинтокрил, на якому бачили Косюка, такий самий, як той, що впав сьогодні на острів.


Гвинтокрил Косюка

Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження: будуть з'ясовувати, чи не порушили пілоти або техперсонал правила безпеки руху або експлуатації гелікоптера.

Загалом же у Києві окрім великого вертолітного майданчика у Гідропарку є ще три. Окрім них - 6 маленьких гвинтокрильних паркомісць здебільшого на дахах бізнес-центрів. Та кількість повітряних аварій зводять до мінімуму. Літати повітряний транспорт може лише над лісами чи водоймами. Крім того для польотів власники мають дістати дозвіл державного підприємства Укравіарух.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Авіакатастрофа на Трухановому острові Новини Києва
Джерело: 24 канал
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