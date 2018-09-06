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Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві: перші подробиці інциденту

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Людям пощастило вижити, оскільки гелікоптер впав на дерева
Людям пощастило вижити, оскільки гелікоптер впав на дерева / прес-служба Нацполіції у Києві

Пілоту та пасажиру гелікоптера, який вранці 6 вересня розбився на Трухановому острові, пощастило вижити через те, що вертоліт впав на дерева. Пасажир вибрався із вертольота самостійно, а ось пілота довелось витягувати рятувальникам.

Про це розповіла речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага в коментарі УНН.

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Одна людина сама вилізла, одну ми дістали і передали представникам швидкої медичної допомоги... Їм пощастило, що, може, вертоліт упав на дерева, і вони залишилися живими,
– наголосила речниця.

Вона також додала, що у пілота діагностували перелом: металева конструкція із салону вертольота проткнула йому ногу.

Окрім цього, вона уточнила, що загорання на місці катастрофи не було.

авіакатастрофа Київ вертоліт
На Трухановому острові впав вертоліт, двоє людей постраждали

Нагадаємо, уранці 6 вересня у Києві на Трухановому острові упав гелікоптер. У результаті щонайменше дві людини постраждали.

Теги: Новини України Новини Києва авіація Катастрофа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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