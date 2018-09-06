Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві: перші подробиці інциденту
Пілоту та пасажиру гелікоптера, який вранці 6 вересня розбився на Трухановому острові, пощастило вижити через те, що вертоліт впав на дерева. Пасажир вибрався із вертольота самостійно, а ось пілота довелось витягувати рятувальникам.
Про це розповіла речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага в коментарі УНН.
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Одна людина сама вилізла, одну ми дістали і передали представникам швидкої медичної допомоги... Їм пощастило, що, може, вертоліт упав на дерева, і вони залишилися живими,
– наголосила речниця.
Вона також додала, що у пілота діагностували перелом: металева конструкція із салону вертольота проткнула йому ногу.
Окрім цього, вона уточнила, що загорання на місці катастрофи не було.
На Трухановому острові впав вертоліт, двоє людей постраждали
Нагадаємо, уранці 6 вересня у Києві на Трухановому острові упав гелікоптер. У результаті щонайменше дві людини постраждали.