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Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві: вертоліт належав одіозному мільярдеру

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На місці падіння вертольоту досі працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Нині стало відомо, цей гвинтокрил належить приватній компанії "Миронівський хлібопродукт", власником якого є Юрій Косюк.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Як з’ясували журналісти 24 каналу, цей гвинтокрил належить приватній компанії "Миронівський хлібопродукт", власником якого є 54-річний мільярдер Юрій Косюк. Він особисто часто пересувався цим вертольотом. Слідчі розповіли, що гвинтокрил був класу "Єврокоптер-145", його ціна 2-5 мільйонів доларів.

Гвинтокрил, який зазнав аварії, ідентичний з вертольотом Косюка
Гвинтокрил, який зазнав аварії, ідентичний з вертольотом Косюка

Зазначимо, що Косюк входить в 10-ку найбагатших людей України. У 2014 році він працював заступником голови Адміністрації Порошенка.

Юрій Косюк
Юрій Косюк

Також з'ясувалося, що вертоліт пробув у повітрі лише близько 40 секунд. Він вилетів з майданчика у Гідропарку і одразу відбулися якісь порушення, тому гвинтокрил впав на Труханів острів. Навколо розбитого вертольота зламані дерева, тому завдяки цьому можна вирахувати траєкторію падіння судна. 

З постраждалими наразі все гаразд, вони були доправлені до лікарні у Дніпровському районі Києва. Заступник головного лікаря Олександр Береговий поспілкувався з одним із постраждалих, і той заборонив медикам поширювати інформацію про їх стан здоров’я та персональні дані.

Пацієнти знаходяться у важкому стані. Наразі вони перебувають на етапі обстеження та екстреної невідкладної допомоги для діагностування всіх забоїв та поранень. Це необхідно для того, щоб найшвидше надати медикаментозну чи хірургічну допомогу. Зазначу, що до нашої лікарні завжди доправляють найтяжчих потерпілих з різних надзвичайних подій,
– розповів заступник головлікаря.

Нагадаємо, у четвер, 6 вересня, у Києві на Трухановому острові впав вертоліт. У одного з пілотів діагностували перелом: металева конструкція із салону вертольота проткнула йому ногу.

Теги: авіація Новини України Новини Києва Авіакатастрофа на Трухановому острові Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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