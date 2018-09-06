Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві: з'явилися нові деталі (фото та відео)

У четвер, 6 вересня, у Києві на Трухановому острові впав вертоліт. Наразі двоє постраждалих через падіння гвинтокрила знаходяться в лікарні.

Про це розповіла з місця події кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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На місці аварії досі працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Вони намагаються знайти причину падіння вертольоту. Як зазначила журналістка 24 каналу, за попередньою інформацією, катастрофа сталася через те, що заклинило лопаті (деталі двигуна).

На момент падіння, у вертольоті перебувало двоє пілотів. Одному з них 62 роки, іншому – 70. За попередньою інформацією лікарів, у них тілесні ушкодження середньої тяжкості.



На місці аварії досі працюють рятувальники та слідчо-оперативна група

Також стало відомо, що цей гвинтокрил належить приватній компанії "Миронівський хлібопродукт". Уламки від гвинтокрила розлетілися на відстань до 5 метрів, журналістів на ближчу відстань не допускають.

Дивіться відео журналістки 24 каналу з місця події