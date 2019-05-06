Список загиблих в авіакатастрофі у "Шереметьєво": чи є серед них українці

На борту літака Superjet 100, який загорівся під час польоту з Москви до Мурманська, перебували 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Наразі відомо, що у катастрофі загинула 41 людина, серед них були діти. Ще 33 особам вдалося врятуватися.

Про це повідомив журналіст з Росії Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами журналіста, аеропорт "Шереметьєво" вже відновив свою роботу та навіть почали здійснювати рейси з Мурманська до Москви.

Цимбалюк наголосив, що список загиблих людей наразі не підтверджено, проте він розповсюджується у ЗМІ через соцмережі. "Наразі відомо, що з іноземців загинув один громадянин США. За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає", – додав він.

Список загиблих пасажирів у авіакатастрофі в "Шереметьєво"

Брукс Джеремі Хінтон. Чупрунов Андрій Олександрович. Чупрунова Катерина Олександрівна. Данилкіна Рита. Федорова Аліса Євгеніївна. Ганзієв Олексій Юрійович. Іскандеров Навруз Нурхатович. Івахненко Михайло Олександрович. Хромченко Валентин Олегович. Хрумов Михайло Олександрович. Кирсанова Марія Василівна. Кисельов Петро Володимирович. Крайнова Наталія Олександрівна. Криштоп Олексій Олексійович. Кудріяш Олександр Дем’янович. Курбонбекзада Фаткундіни Мірзобек. Мартинова Альона Іванівна. Назаров Максим Олексійович. Новіков Євгеній Віталійович. Новікова Софія Євгеніївна. Парусов Михайло Олексійович. Пилипчук Альбіна Володимирівна. Плотніков Сергій. Плотнікова Надія Геннадіївна. Ратнікова Альона Вікторівна. Савельєв Роман. Совокон(ь) Лариса Евгеніївна. Смірнов Олексій Миколайович. Сороколіт Олександр. Сотсенко Евгеній Володимирович. Цупікова Дарія Констянтинівна. Тупічкин Антон Олександрович. Вілямкін Віталій Миколайович. Віцнаровський Олександр. Власов Роман Ілліч. Власова Марина Олександрівна. Воробей Максим. Зенін Михайло Андрійович. Гультайчук Олексій. Довгоп’ятов Анатолій Юрійович.

Натомість МНС Росії вже опублікувало список людей, яким вдалося врятуватися.



Список тих, хто вижив в авіакатастрофі в "Шереметьєво"

Журналіст спростував інформацію про те, що деякі пасажири бігли по свої валізи, чим блокували іншим людям вихід для порятунку. Він запевнив, що не варто робити негативних висновків.

"Частина людей могла перебувати в шоковому стані, тому забирати з собою валізи. До того ж, літак, коли приземлився, вже був охоплений вогнем, то очевидно, що без загиблих тут не обійшлося б у будь-якому разі", – відповів Цимбалюк.

Вже відомо, що більшість пасажирів, які загинули в результаті авіакатастрофи лайнера Sukhoi Superjet100 в московському аеропорту "Шереметьєво" отруїлися продуктами горіння. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах передає ТАСС.

Причини смерті встановлюватиме експертиза, але, судячи з усього, більшість людей, що залишились в салоні, загинули від отруєння,

– розповів співрозмовник агентства.

Окрім того, у більшості загиблих виявили сильні термічні опіки. Для встановлення деяких жертв катастрофи буде проведена генетична експертиза.

Відомо, що вижили всі, хто сиділи на місцях до 10 ряду включно. В 11 ряду вже не вижив ніхто, по 1 особі врятувалося з 13, 15 та 18 рядів у літаку.

Журналіст заявив, що слідство досі не назвало жодної офіційної причини, яка могла викликати пожежу в літаку.

Зрозуміло, що літак зазнав технічних неполадок одразу після зльоту. Повідомляють, що у двигун судна потрапила блискавка, після чого вимкнулася вся електроніка. Відповідно через відсутність зв’язку з диспетчерами екіпаж був вимушений здійснити екстрену посадку,

– прокоментував він.

Цимбалюк також зазначив, що цей літак має негативну славу, адже з 183 суден цієї моделі, 25% мали технічні проблеми.

Так, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

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