Авіакатастрофа у "Шереметьєво": у мережі виникли суперечки щодо загибелі пасажирів

У мережі виникли палкі суперечки щодо того, по чиїй вині загинули пасажири хвостового відсіку авіалайнера Superjet100, який здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво". Так, росЗМІ поширили інформацію, що великої кількості жертв можна було б уникнути.

Мовляв, через те, що частина пасажирів намагалася врятувати власний багаж, люди, які сиділи позаду не встигли врятуватися.

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У всій цій історії найнеприємніше: спроба перекласти провину за загибель людей на самих цих людей. Які нібито свої шмотки виносили (з передньої частини літака) і через це нібито загинули люди (з задньої частини літака). Я не став розбиратися, хто і навіщо запустив цю пургу, ми просто видалили цю новину. Жахливо це все,

– написав головний редактор російських "Ведомостей" Ілля Булавінов.

Зазначимо, що на відеозаписах, зроблених на місці подій, справді видно пасажирів, які біжать від літака із власним багажем.

"З учорашнього вечора спостерігаю, як в жахливій катастрофі в "Шереметьєво" шукають, на кого б повісити всіх собак, вже навіть пропонують віддати під суд тих, хто випадково вижили, нібито вони рятували свої особисті речі, і через них загинули інші пасажири. Тобто, це не тому, що літак Sukhoi Superjet відверто поганий і недопрацьований, а тому, що деяким щасливчикам вдалося вижити", – написав автор телеграм-каналу "Сталінгулаг" Олександр Горбунов.

Зазначимо, що у мережі вже встигли зрівняти списки людей, які вижили із місцями, які вони займали у злополучному літаку. Так, відомо, що вижили всі пасажири, які розміщувались по 10 ряд включно.

З 1 по 10 ряд включно вижили всі. Вже з 11 ряду не вижив ніхто. Ті хто сиділи далі, у 12 ряду (2) – у госпіталі. Також вижило по одній людині із 13, 15 та 18 ряду. Далі по рядах не вижив ніхто.



Люди із валізами втікають від палаючого літака// скрін із відео

Що трапилось у "Шереметьєво"?Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.



Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.

Більше подробиць про авіакатастрофу у "Шереметьєво" у відео: