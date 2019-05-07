Авіакатастрофа у "Шереметьєво": яких помилок припустилися пілоти згорілого Sukhoi Superjet 100

У Росії Слідчий комітет допитує пілотів згорілого у аеропорту "Шереметьєво" літака Sukhoi Superjet 100. Слідчі вже зробили певні висновки щодо помилок екіпажу. Зокрема, стало відомим, що пілоти не вимкнули двигуни. Також у кабіні було відкрито вікно, і це могло побічно вплинути на поширення вогню.

Слідчий перевіряє дії екіпажу Sukhoi Superjet 100 разом із представниками Росавіації. Фахівці уже зясували, що екіпаж припустився кількох помилок. У зв’язку з цим триває перевірка системи навчання пілотів "Аерофлоту", передає РБК з посиланням на джерела, які є знайомими з ходом розслідування.

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Як розповів співрозмовник ресусру, що льотчики припустилися низки помилок, які побічно вплинули на поширення полум'я. Зокрема, за результатом опитування пілотів Дениса Євдокимова та Максима Кузнєцова стало зрозумілим, що після приземлення літака вони відкрили в кабіні бічне віконце. Такі дії екіпажу могли посилити тягу повітря і, відповідно, швидкість горіння. Цю інформацію вже підтвердили в Росавіації.

Водночас полум'я могло посилитися через те, що пілоти не вимкнули двигуни судна відразу після посадки. За словами представника СК РФ, вони працювали до того моменту, поки їх не загасили".

Крім того, зараз триває позапланова перевірка "Аерофлоту", яку здійнюють представники Росавіації. Це вже підтвердили у авіакомпанії. Перевірка торкнеться передусім компетенцій льотного і технічного директорів компанії-перевізника, також буде переглянуто документацію, що стосується підготовки пілотів авіакомпанії. За підготовку льотного складу в "Аерофлоті" відповідає заступник генерального директора та льотний директор Ігор Чалик.

Наразі Слідчий комітет Росії розглядає три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови. Домінуючою версією справи є помилка пілотів під посадки лайнера. На переконання слдічих, вони не відпрацювали пальне, через що літак зайшов на посадку на дуже високій швидкості, а це, зі свого боку, призвело до "жорсткої посадки" та займання. Зауважимо, що наразі члени екіпажу перебувають в лікарнях через отруєння чадним газом.

За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Зауважимо, що російська влада повинна була заборонити або принаймні призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Що відомо про Sukhoi Superjet 100?Це регіональний реактивний пасажирський літак. Має він дві версії – для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3 тисяч кілометрів. Судно з 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International за участю кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.



Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР і повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.



Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

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