Авіакатастрофа в аеропорту М’янми: пасажирський літак розвалився на частини (фото)
В аеропорту Янгона у М’янмі розбився пасажирський літак. Він виконував рейс із Бангладеш. На борту авіалайнера перебували 33 пасажири.
Літак Bombardier Dash 8 Q400 з’їхав зі злітно-посадкової смуги і розвалився на декілька частин. Наразі невідомо, чи є в результаті інциденту жертви. За інформацією The Myanmar Times, деякі пасажири та пілот отримали поранення. За непідтвердженою інформацією, одна людина перебуває у критичному стані, щонайменше, 17 осіб госпіталізували.
Читайте також: Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію
Інцидент трапився під час посадки літака. Причиною могли послужити несприятливі погодні умови.
Постраждалий член екіпажу, фото 18+
Наразі аеропорт в Янгоні закритий. Сам літак лежить на фюзеляжі на траві неподалік від злітно-посадкової смуги. За інформацією місцевих ЗМІ, через сильний дощ декілька літаків не можуть приземлитися та кружляють поблизу летовища.
Постраждалих забирають "швидкі"
Розбитий літак
Що відомо про літак Dash 8 Q400? Це – двомоторний ближньомагістральний військово-транспортний, пасажирський літак, що випускає канадська авіабудівна компанія Bombardier Aerospace. Від 1996 року літак носить позначення Q – походить від англійського слова "тихий" (Quiet– 24 канал), завдяки встановленій системі активного шумозаглушення. Вона розроблена для зниження рівня шуму в салоні літака і зниження вібрації до рівня турбореактивних авіалайнерів.
Станом на 30 вересня 2016 року збудовано 1202 літака Bombardier DHC-8 усіх модифікацій.
Станом на 15 березня 2019 року в результаті авіакатастроф і серйозних аварій було втрачено 30 літаків DHC-8 різних модифікацій. Всього в результаті цих інцидентів загинуло 179 осіб.
Зазначимо, що ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів літак. Під час посадки в авіалайнера загорілося хвостове відділення. У результаті цієї авіакатастрофи загинула 41 людина, серед них – 2 дітей. За словами членів екіпажу і пасажирів, в літак під час польоту влучила блискавка, тому було прийняте рішення провести екстрену посадку авіасудна.