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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Авіакатастрофа в аеропорту М’янми: пасажирський літак розвалився на частини (фото)

      1156 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа у М'янмі
      Авіакатастрофа у М'янмі / Фото із соцмереж

      В аеропорту Янгона у М’янмі розбився пасажирський літак. Він виконував рейс із Бангладеш. На борту авіалайнера перебували 33 пасажири.

      Літак Bombardier Dash 8 Q400 з’їхав зі злітно-посадкової смуги і розвалився на декілька частин. Наразі невідомо, чи є в результаті інциденту жертви. За інформацією The Myanmar Times, деякі пасажири та пілот отримали поранення. За непідтвердженою інформацією, одна людина перебуває у критичному стані, щонайменше, 17 осіб госпіталізували.

      Читайте також: Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію

      Інцидент трапився під час посадки літака. Причиною могли послужити несприятливі погодні умови.

      авіакатастрофа у М'янмі
      авіакатастрофа у М'янмі
      Постраждалий член екіпажу, фото 18+

      Наразі аеропорт в Янгоні закритий. Сам літак лежить на фюзеляжі на траві неподалік від злітно-посадкової смуги. За інформацією місцевих ЗМІ, через сильний дощ декілька літаків не можуть приземлитися та кружляють поблизу летовища.

      авіакатастрофа у М'янмі поранені
      Постраждалих забирають "швидкі"


      Розбитий літак

      Що відомо про літак Dash 8 Q400? Це – двомоторний ближньомагістральний військово-транспортний, пасажирський літак, що випускає канадська авіабудівна компанія Bombardier Aerospace. Від 1996 року літак носить позначення Q – походить від англійського слова "тихий" (Quiet– 24 канал), завдяки встановленій системі активного шумозаглушення. Вона розроблена для зниження рівня шуму в салоні літака і зниження вібрації до рівня турбореактивних авіалайнерів.

      Станом на 30 вересня 2016 року збудовано 1202 літака Bombardier DHC-8 усіх модифікацій.

      Станом на 15 березня 2019 року в результаті авіакатастроф і серйозних аварій було втрачено 30 літаків DHC-8 різних модифікацій. Всього в результаті цих інцидентів загинуло 179 осіб.

      Зазначимо, що ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів літак. Під час посадки в авіалайнера загорілося хвостове відділення. У результаті цієї авіакатастрофи загинула 41 людина, серед них – 2 дітей. За словами членів екіпажу і пасажирів, в літак під час польоту влучила блискавка, тому було прийняте рішення провести екстрену посадку авіасудна.

      blog_ava
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      Теги: авіація Бангладеш
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