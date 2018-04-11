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Авіакатастрофа в Алжирі: на місці аварії знайшли тіла 247 загиблих

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Авіакатастрофа в Алжирі 11 квітня
Авіакатастрофа в Алжирі 11 квітня / Alg24.net

У середу, 11 квітня, в районі катастрофи військового літака Іл-76 на півночі Алжиру виявлено тіла 247 загиблих.

Про це повідомляє алжирський телеканал "Ан-Нахар" із посиланням на військові джерела.

Зазначимо, військовий літак Алжиру зазнав аварії вранці 11 квітня в районі аеропорту Буфарік провінції Бліда. Всього на борту Іл-76 могли перебувати до 250 військовослужбовців.

Аварія трапилася всього через кілька хвилин після зльоту. Літак впав в районі сільськогосподарських полів і загорівся. Очевидці повідомляють, що у лайнера особливо пошкоджена передня частина фюзеляжу.

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На місці працюють 14 пожежних розрахунків, близько 30 карет швидкої медичної допомоги, 300 рятувальників. Наразі невідомо, чи вдалося рятувальникам витягти з-під уламків літака тих, хто вижили.

Джерела на місці катастрофи повідомляють, що був виявлений 1 потерпілий, але не з числа пасажирів. Можливо, ця людина перебувала на землі в зоні падіння у момент аварії літака. потерпілий перебуває у критичному стані.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Алжир авіація Африка Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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