Авіакатастрофа в "Шереметьєво": опублікована розмова пілотів та авіадиспетчерів

Перед загоранням літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту "Шереметьєво" його пілоти під час перемовин з аеропортом запросили аварійне приземлення. Керманичі авіасудна також повідомили, що в літак влучила блискавка.

Розшифровку переговорів опублікувало видання Baza. У ній пілот Денис Євдокимов повідомляє про удар блискавкою і називає його несуттєвим. Потім екіпаж передає в аеропорт сигнал Pan-Pan. Він означає, що існує конкретна загроза, але негайна допомога не потрібна, адже загрози життю людей і цілісності літака немає. У серйозніших випадках пілоти використовують сигнал Mayday.

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Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Робоче гніздо. "Аерофлот" 1492. Москва підхід. Москва підхід. Просимо повернення. 1492, втрата радіозв'язку і літак горить від блискавки,

– говорив командир літака.

Пізніше пілот уточнив, що крім втрати радіозв'язку було втрачено автоматичне керування літаком.

Під час заходу літака на посадку працівник аварійних служб "Шереметьєво" сказав: "Дивись! Ой, б**", після чого констатували пожежу в літаку.

Незабаром стало відомо, що на місце відправили тільки 1 пожежну машину.

"Пожежна машина, дозволяємо виїзд на смугу 24 до аварійного борту", – сказав один з працівників.

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Після цього фахівець сказав ще кілька фраз. А потім заявив, що бачить "сильний дим і язики полум'я". Тож він попросив викликати "додаткові сили гарнізону та швидку допомогу".

- Йду до місця, спостерігаю, сильний дим чорний і язики полум'я. Як мене зрозуміли? Прийом. Викликайте додаткові сили гарнізону та швидку допомогу.

- Прийняли, викликаємо.

- Доповісти обстановку, що трапилося?

- Ми на місці.

- Cили прибули, працюють 3-ий стріла і 10-ий стріла, і з першого старту подано.

- Прибули до місця, подані лафетні стовбури.

- Прибули до місця, пасажирів не спостерігаю, обстановку не можу поки сказати по людях.

Далі обговорюється процес гасіння пожежі та евакуація пасажирів.

Виявлено всередині літака близько 10 трупів, сталося обвалення фюзеляжу, його обстежують ще, поки точне число сказати не можуть, один загиблий перебуває поруч з літаком,

– сказав один з працівників аварійних служб "Шереметьєво".

Розмова завершується проханням привезти тих, хто не постраждав у спеціально підготовлену кімнату, де на них чекали поліцейські і психологи.

Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"? Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який прямував до Мурманська. Під час посадки в авіасудна загорівся хвіст. На борту перебували 78 пасажирів, з яких 41 загинув (серед загиблих – 2 дітей). 9 потерпілих перебувають у лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.



Головною причиною того, що багатьом людям у хвості не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі. А головною версією самої трагедії наразі є помилка пілотів.

Дивіться відео про катастрофу літака в еаропорту "Шереметьєво":