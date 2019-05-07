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      Авіакатастрофа в "Шереметьєво": відео перших хвилин евакуації пасажирів

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      Авіакатастрофа в "Шереметьєво"
      Авіакатастрофа в "Шереметьєво" / Getty images

      Пасажир згорілого літака Superjet100 в "Шереметьєво" оприлюднив відео перших хвилин після евакуації людей із авіалайнера. На кадрах видно шокованих пасажирів та потужну пожежу, яка вирує в літаку.

      В якийсь момент рятувальники виводять із літака жінку із закіптявілим обличчям. Їй, фактично, на злітно-посадковій смузі надають першу допомогу. Навколо бігають рятувальники, під’їжджають пожежні автомобілі та ходять розгублені пасажири. Відео оприлюднили у Telegram-каналі "Лентач".

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      Перші хвилини після евакуації з палаючого літака в "Шереметьєво": відео 18+

      Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?

      Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина, серед загиблих – 2 дітей. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.

      Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.

      Поки основною версією трагедії є помилка пілотів.

      Більше про смертельну пожежу пасажирського літака в "Шереметьєво" дивіться у відео:

      Авіакатастрофа в "Шереметьєво": хроніка ключових подій
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      Теги: Новини Росії авіація Авіакатастрофа в Шереметьєво Москва Жертви
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