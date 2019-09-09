Новим президентом МАУ стане Дихне: що про нього відомо

ЗМІ повідомляють, що новим президентом авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" стане експерший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгеній Дихне.

Президент МАУ Юрій Мірошников, який керував компанією 15 років, залишає посаду. Його контракт закінчується 12 вересня 2019 року.

Читайте також: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

Ім'я нового президента повідомляє Liga.net з посиланням на 2 співрозмовників, близьких до керівництва МАУ. Контракт з Дихне, який стане новим президентом, уже підписаний. Він набуде чинності 18 вересня.

Співрозмовник зазначив, що новину про кадрові перестановки в МАУ оголосять під час прес-конференції співвласника компанії Арона Майберга, яка відбудеться 9 вересня о 15:00.

За словами співрозмовників видання, зміна менеджменту пов'язана з турбулентністю, яку переживає в останні два роки МАУ, а також негативними фінансовими результатами.

Євген Дихне заходить в компанію як кризовий менеджер, який має стабілізувати ситуацію,

– зазначив співрозмовник.

Зазначимо, що МАУ переживає важкі часи. У 2018 році збитки авіакомпанії перевалили за 100 мільйонів доларів при виручці приблизно в 1 мільярд доларів. МАУ зазнає збитків другий рік поспіль.

Незважаючи на 15% зростання пасажиропотоку, МАУ складно конкурувати з лоукостами. У кінці 2018 року перевізнику не вистачало грошей на виплату зарплат співробітникам, почалися скорочення персоналу. У результаті компанія просила допомоги у держави. Юрій Мірошников підтверджував, що у компанії є труднощі, але зазначав, що ситуація стабільна і контрольована.

Цікаво: Які українські та іноземні авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні: рейтинг

Хто такий Євгеній Дихне?

Євгеній Дихне виконував обов'язки генерального директора Державного Підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2014-2017 роках .

Міністерство Інфраструктури України відзначало, що під керівництвом Дихне держпідприємство завершило 2015 рік з рекордним прибутком, підвищило у два рази суму відрахувань до бюджету, вчасно виконало всі кредитні зобов’язання, привело звітність до реального стану справ, а також забезпечило порозуміння між аеропортом та базовою авіакомпанією.

Ці факти стали важливими здобутками авіаційної галузі України у 2015 році. За підсумками роботи ДП МА "Бориспіль" у 2016 році, під керівництвом Євгенія Дихне головний аеропорт країни завершив з новими рекордними показниками зростання пасажиропотоку, прибутковості та відрахувань до держбюджету.

Євгеній Дихне також посів 2-гу сходинку рейтингу "ТОП-100. Кращі менеджери України" за підсумками 2016 року. Дихне – громадський діяч, голова Авіаційного комітету при Торгово-промисловій палаті України.

До речі: Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф