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      Авіакомпанія Turkish Airlines влаштувала масштабний розпродаж квитків з України

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      Авіакомпанія Turkish Airlines / unsplash.com

      Турецькі авіалінії влаштували розпродаж квитків одразу з 6 міст України. Мінімальні ціни стартують від 109 доларів в один бік. Більше про список рейсів за зниженою ціною – читайте далі.

      З Харкова до Стамбула можна долетіти за 109 доларів в один бік, а зі Львова – від 115 доларів.

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      Також Turkish Airlines літає за напрямками: 

      • Запоріжжя – Стамбул від 113 доларів.
      • Одеса – Стамбул від 181 долар.
      • Київ – Стамбул від 207 доларів.


      Запоріжжя – Стамбул від 113 доларів

      Всі акційні тарифи включають збільшену норму перевезення багажу – ручна поклажа до 8 кілограмів та валіза до 30 кілограмів на одного пасажира. Розпродаж діятиме з 20 січня по 3 лютого 2020 року на рейси, що здійснюватимуться з 27 січня по 14 травня 2020 року. 

      Більше цін та напрямків дивіться на сайті www.turkishairlines.com.

      Що відомо про Turkish Airlines?Авіакомпанія Turkish Airlines – це головний авіаперевізник Туреччини, що базується у Стамбулі. Він виконує низку регулярних рейсів на 118 міжнародних та 37 внутрішніх напрямках до Європи, Азії, Африки та Америки. Флот Turkish Airlines складається з літаків типу Boeing та Airbus різних модифікацій. Разом з вантажним флотом авіакомпанія має 326 літаків, невдовзі флот мають поповнити ще 221 повітряне судно.


      Авіакомпанія Turkish Airlines – це головний авіаперевізник Туреччини

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Ціни авіація Тарифи
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