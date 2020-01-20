Авіакомпанія Turkish Airlines влаштувала масштабний розпродаж квитків з України

Турецькі авіалінії влаштували розпродаж квитків одразу з 6 міст України. Мінімальні ціни стартують від 109 доларів в один бік. Більше про список рейсів за зниженою ціною – читайте далі.

З Харкова до Стамбула можна долетіти за 109 доларів в один бік, а зі Львова – від 115 доларів.

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Також Turkish Airlines літає за напрямками:

Запоріжжя – Стамбул від 113 доларів.

Одеса – Стамбул від 181 долар.

Київ – Стамбул від 207 доларів.



Запоріжжя – Стамбул від 113 доларів

Всі акційні тарифи включають збільшену норму перевезення багажу – ручна поклажа до 8 кілограмів та валіза до 30 кілограмів на одного пасажира. Розпродаж діятиме з 20 січня по 3 лютого 2020 року на рейси, що здійснюватимуться з 27 січня по 14 травня 2020 року.

Більше цін та напрямків дивіться на сайті www.turkishairlines.com.

Що відомо про Turkish Airlines?Авіакомпанія Turkish Airlines – це головний авіаперевізник Туреччини, що базується у Стамбулі. Він виконує низку регулярних рейсів на 118 міжнародних та 37 внутрішніх напрямках до Європи, Азії, Африки та Америки. Флот Turkish Airlines складається з літаків типу Boeing та Airbus різних модифікацій. Разом з вантажним флотом авіакомпанія має 326 літаків, невдовзі флот мають поповнити ще 221 повітряне судно.



Авіакомпанія Turkish Airlines – це головний авіаперевізник Туреччини

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