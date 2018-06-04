Авіакомпанія YanAir відкрила новий міжнародний рейс з України
Українська авіакомпанія YanAir спільно з туристичним оператором Join Up 2 відкрили 2 червня рейс Одеса – Барселона.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту Одеси.
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Сьогодні, 02 червня туристичний оператор Join Up спільно з авіакомпанією "ЯнЕйр" відкрили пряме повітряне сполучення між Одесою і Барселоною,
– йдеться у повідомленні
Літак відправився з Одеси в 03:50 за місцевим часом. Рейс курсуватиме щотижнево по суботах.
Також туроператор планує ввести кілька нових напрямків: Одеса – Ріміні (Італія) та Одеса – Тіват (Чорногорія).
Найближчим часом Join Up 2 має намір перевести виконання своїх рейсів на стратегічного партнера – авіакомпанію SkyUp.
Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів.
Після цього перевізник здійснив свій перший політ до курортного міста Шарм-ель-Шейха в Єгипті, та розширив географію польотів з аеропортів України.