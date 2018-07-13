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Авіаперевізник Bravo вкотре відзначився: українські туристи знову застрягли в аеропорту

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Українці знову застрягли в аеропорту: група туристів моде вилетіти з Києва до Бругасу
Українці знову застрягли в аеропорту: група туристів моде вилетіти з Києва до Бругасу / "Апостроф"

Від самого ранку 13 липня група українських туристів не може відправитися з Києва до болгарського Бургасу. Представники авіаперевізника Bravo з свого боку заспокоювали своїх пасажирів, але при цьому переносили рейс щонайменше шість разів.

Про це розповіла одна із постраждалих туристів, що застрягли у міжнародному аеропорту "Київ", передає "Апостроф".

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За її словами, вони мали вилетіти до Бургасу ще о 05:40 ранку, але у підсумку рейс авіакомпанії Bravo чотири рази відкладали, після чого призначили на 15:00. Але незадовго до останнього оголошеного часу відправлення представники аеропорту заявили, що рейс відкладається ще на чотири години. 

затримка, туристи, українці застрягли, аеропорт, авіація, Bravo
Рейс до Бургасу з аеропорту Київ переносили щонайменше 6 разів

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За останньою інформацією, рейс було перенесено на 20:00 і частина пасажирів покинула приміщення аеропорту: досі невідомо, чи вони вилетіли

У Bravo своєю чергою затримку пояснюють тим, що після прильоту борту з Туреччини у нього виявили поломку, відтак її намагалися знайти та усунути.

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Представник авіакомпанії Bravo переконував пасажирів, що вони відправляться найближчим часом 

До слова, поки невідомо, чи авіакомпанія знайшла літак для відправки туристів на чорноморський курорт і чи все ж зуміли вилетіти пасажири. 

Як переконує пасажирка, зараз на летовищі триває протест щодо численних переносів вильоту. Додамо, що загалом виліт до Бургасу очікують 170 осіб.


У "пастку" в аеропорту потрапили майже 200 осіб 

Нагадаємо, 9 липня схожа ситуація сталася у міжнародному аеропорту Львова. Тоді зі Львова не могли вилетіти пасажири двох рейсів, а до Львова з відпочинку вчасно не мали змоги повернутися туристи із Хургади та Тівата. Курсування усіх цих рейсів забезпечує український авіаперевізник SkyUp.

Теги: Новини України Новини Києва авіація відпочинок Українські туристи застрягли за кордоном Скандал
Джерело: 24 Канал
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