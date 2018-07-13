Авіаперевізник Bravo вкотре відзначився: українські туристи знову застрягли в аеропорту

Від самого ранку 13 липня група українських туристів не може відправитися з Києва до болгарського Бургасу. Представники авіаперевізника Bravo з свого боку заспокоювали своїх пасажирів, але при цьому переносили рейс щонайменше шість разів.

Про це розповіла одна із постраждалих туристів, що застрягли у міжнародному аеропорту "Київ", передає "Апостроф".

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За її словами, вони мали вилетіти до Бургасу ще о 05:40 ранку, але у підсумку рейс авіакомпанії Bravo чотири рази відкладали, після чого призначили на 15:00. Але незадовго до останнього оголошеного часу відправлення представники аеропорту заявили, що рейс відкладається ще на чотири години.



Рейс до Бургасу з аеропорту Київ переносили щонайменше 6 разів



За останньою інформацією, рейс було перенесено на 20:00 і частина пасажирів покинула приміщення аеропорту: досі невідомо, чи вони вилетіли

У Bravo своєю чергою затримку пояснюють тим, що після прильоту борту з Туреччини у нього виявили поломку, відтак її намагалися знайти та усунути.



Представник авіакомпанії Bravo переконував пасажирів, що вони відправляться найближчим часом

До слова, поки невідомо, чи авіакомпанія знайшла літак для відправки туристів на чорноморський курорт і чи все ж зуміли вилетіти пасажири.

Як переконує пасажирка, зараз на летовищі триває протест щодо численних переносів вильоту. Додамо, що загалом виліт до Бургасу очікують 170 осіб.



У "пастку" в аеропорту потрапили майже 200 осіб

Нагадаємо, 9 липня схожа ситуація сталася у міжнародному аеропорту Львова. Тоді зі Львова не могли вилетіти пасажири двох рейсів, а до Львова з відпочинку вчасно не мали змоги повернутися туристи із Хургади та Тівата. Курсування усіх цих рейсів забезпечує український авіаперевізник SkyUp.