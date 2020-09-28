Авіатроща АН-26 під Чугуєвом: прощання з усіма загиблими наразі неможливо
Катастрофа АН-26 поблизу Чугуєва 25 вересня забрала життя 26 осіб. 29 вересня у Харкові попрощаються з курсантом Віталієм Вільховим, який помер наступного дня після авіатрощі. З рештою загиблих прощання поки неможливе.
Наразі тривають ДНК-експертизи
Наразі триває ідентифікація тіл курсантів та офіцерів, які загинули внаслідок падіння літака. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у телеграмі.
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Як ви вже знаєте, триває слідство і поки здійснюються експертизи ДНК тіл загиблих, що триватимуть близько двох-трьох тижнів. Прощання з 25 курсантами і офіцерами поки об'єктивно неможливе,
– написав Кучер.
Зазначимо, раніше голова ОДА зазначив, що експертизи ДНК проведуть у пришвидшеному режимі, протягом 14 днів.
З Віталієм Вільховим попрощаються 29 вересня
Попрощатись наразі можна лише з курсантом з Львівщини Віталієм Вільховим. 20-річного юнака виявили на місці катастрофи живим. З 90% опіків тіла його доставили до лікарні, проте 26 вересня він помер.
Головне про авіакатастрофу:
- Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).
- В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.
- Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передали на розшифровку.
- За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини.