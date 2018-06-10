21:15
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 14°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Авіація Асада нанесла удари по сирійському Ідлібу: загинуло 17 людей

102 Читать новость на русском
Під приціл потрапила дитяча лікарня: загинуло три дитини
Під приціл потрапила дитяча лікарня: загинуло три дитини / aa.com.tr

Жертвами авіаударів по сирійській провінції Ідліб стали 17 людей. Зокрема, під приціл потрапила дитяча лікарня у Тафтаназі: там загинуло 3 дітей.

Про це інформує Anadolu.

Читайте також: Експерти підловили Росію на брехні щодо випробувань ракет у Сирії, – The Daily Beast

Авіація режиму Башара Асада в неділю після полудня завдала ударів по населених пунктах Біннеш, Тафтаназ та Аріха. Ударам також піддалися селища Рам Хамдан і Бені.

У волонтерській організації "Білі каски" підтвердили факт удару по будівлі дитячої лікарні в Тафтаназі. Там загинули п'ятеро людей, в тому числі – три дитини.

Загалом у Тафтаназі 10 червня було вбито 13 осіб. У Арісі загинули два сирійця, а в Біннеші і Рам Хамдані – по одному.

Поранених доставили до найближчих госпіталів. 

Наразі триває розбір завалів.

Нагадаємо, ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули та 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії. Додамо, що Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.

Теги: Новини політики Війна у Сирії авіація Жертви Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
сьогодні, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 141
Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
423
"Засохлий" Крим: прихована загроза для України
сьогодні, 19:01 "Засохлий" Крим: прихована загроза для України
Блог Медіа 3089
Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
сьогодні, 14:46 Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
GoGlobal 254
Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
сьогодні, 08:40 Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
Семен Кабакаєв 2511
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук