Авіація Асада нанесла удари по сирійському Ідлібу: загинуло 17 людей

Жертвами авіаударів по сирійській провінції Ідліб стали 17 людей. Зокрема, під приціл потрапила дитяча лікарня у Тафтаназі: там загинуло 3 дітей.

Про це інформує Anadolu.

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Авіація режиму Башара Асада в неділю після полудня завдала ударів по населених пунктах Біннеш, Тафтаназ та Аріха. Ударам також піддалися селища Рам Хамдан і Бені.

У волонтерській організації "Білі каски" підтвердили факт удару по будівлі дитячої лікарні в Тафтаназі. Там загинули п'ятеро людей, в тому числі – три дитини.

Загалом у Тафтаназі 10 червня було вбито 13 осіб. У Арісі загинули два сирійця, а в Біннеші і Рам Хамдані – по одному.

Поранених доставили до найближчих госпіталів.

Наразі триває розбір завалів.

Нагадаємо, ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули та 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії. Додамо, що Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.