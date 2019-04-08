Авіація НАТО двічі за минулий тиждень супроводжувала російські літаки над Балтією

Аж два рази за період з 1 по 7 квітня літаки авіапатруля НАТО піднімали у небо, щоб розпізнати і провести супровід російських військових кораблів. Їх фіксували у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Так, 1 квітня був розпізнаний військово-транспортний борт Ан-26, який летів із Калінінграда на континентальну частину Росії. А 4 квітня – Іл-20, який летів у Калінінградську область. В останнього навіть не було льотного плану.

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Окрім того, російські літаки летіли із вимкненими транспондерами.

1 – 7 квітня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряного патрулювання у країнах Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків із Російської Федерації у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем,

– мовиться у офіційній заяві міноборони Литви.

Зазначимо, що з 2014 року російські військові літаки все частіше порушують повітряний простір інших країн. Такими авіаманеврами РФ може намагатися відволікти увагу світу від своєї участі у військових конфліктах, зокрема, й в Україні.