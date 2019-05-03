Авіація з радіусом дії до Львова: у Зеленського назвали сили РФ на кордоні з Україною

За останні п'ять років на території Росії відновили угруповання військ, яке колись було розгорнуто в групі радянської армії у східній Німеччині проти НАТО. У Кремлі готують ці сили проти України та Альянсу, адже розуміють, що прийде момент, коли наша держава стане його членом.

Про це розповів радник майбутнього президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин в інтерв’ю"Апострофу".

Читайте також: У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

"Я навіть можу вам по номерах назвати: Калінінград – шоста армія, під Москвою; перша танкова дрезденська армія, далі 8-ма, 20-та, 48-ма, 9-та, 2-га армії. Це дзеркальне перенесення на територію Російської Федерації частин і з'єднань із групи радянських військ у Німеччині, а там було угруповання чисельністю 1,5 мільйонів", – зазначив Апаршин.

На думку радника новообраного президента, такі збройні з'єднання для парадів не створюють.

Там є і ракетні комплекси "Іскандер", і авіація з радіусом дії вже до Львова. Російська Федерація готується до війни. Але я б не робив з цього трагедію, оскільки будь-яка армія, хоч РФ, хоч України, має готуватись до війни. Це призначення армії. Але проти України збирати таку кількості військ немає необхідності. Я думаю, що це угрупування військ вони заздалегідь створюють проти НАТО,

– сказав він.

На переконання Апаршина, Москва розуміє, що все одно прийде той момент, коли їй доведеться погодитись, що Україна буде членом НАТО. Тому зараз Росія і створює такий самий кордон як колись у Німеччині.

Радник Зеленського підкреслив, що сьогодні склалася небезпечна ситуація, проте Збройні сили України готові повною мірою гарантувати безпеку українців.



Росія може напасти на Україну з кількох напрямів

Які сили тримає РФ на кордоні з Україною? Росія зібрала та розмістила близько 90 тисяч військовослужбовців і найманців поблизу України. Найбільше російських військових дислокується в Криму – 35 тисяч. В окупованих районах Донецької і Луганської області – 35,1 тисяча найманців. Окрім армії, країна-агресор стягнула до кордону 850 танків, понад 1600 одиниць бойових броньованих машин, 1500 одиниць ствольної і реактивної артилерії, 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів (на Донецькому напрямку), а також понад 200 літаків і вертольотів. З моря українцям загрожують 5 підводних човнів, а також до 40 бойових кораблів і катерів.