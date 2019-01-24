Зникнення футболіста Еміліано Сали: експерти назвали можливу причину авіакатастрофи

Літак, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала, міг розбитися через обледеніння крил.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на слова авіаційного експерта. До такого висновку він прийшов після повідомлення самого Еміліано Сала з борту літака про те, що повітряне судно трясе і воно може розлетітися.

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При цьому обледеніння крил могло призвести до того, що літак цілим впав у воду, а не розлетівся на шматки ще у повітрі. Саме тому рятувальники досі не можуть найти уламки літака.

Як обледеніння крил впливає на літак

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Також повідомляється і про те, що сам літак Piper PA-46 перебував не у найкращому стані. 35-літній літак мав проблеми ще при перельоті до Нанта з Уельсу. Про це з посиланням на друзів пілота Дейва Ібботсона, який і перевозив Сала до Кардіффа, пише видання.

Що сталося з Еміліано Сала

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