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      Зникнення футболіста Еміліано Сали: експерти назвали можливу причину авіакатастрофи

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      Еміліано Сала пропав: новини про зниклий літак з футболістом
      Еміліано Сала зник / BBC

      Літак, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала, міг розбитися через обледеніння крил.

      Про це повідомляє The Sun з посиланням на слова авіаційного експерта. До такого висновку він прийшов після повідомлення самого Еміліано Сала з борту літака про те, що повітряне судно трясе і воно може розлетітися.

      Читайте також: Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії

      При цьому обледеніння крил могло призвести до того, що літак цілим впав у воду, а не розлетівся на шматки ще у повітрі. Саме тому рятувальники досі не можуть найти уламки літака.

      Як обледеніння крил впливає на літак

      Читайте також: Мені дуже страшно: Еміліано Сала встиг відправити аудіоповідомлення перед зникненням

      Також повідомляється і про те, що сам літак Piper PA-46 перебував не у найкращому стані. 35-літній літак мав проблеми ще при перельоті до Нанта з Уельсу. Про це з посиланням на друзів пілота Дейва Ібботсона, який і перевозив Сала до Кардіффа, пише видання.

      Що сталося з Еміліано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Катастрофа Пропав Еміліано Сала авіація
      Джерело: 24 Канал
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