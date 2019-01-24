Зникнення футболіста Еміліано Сали: експерти назвали можливу причину авіакатастрофи
Літак, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала, міг розбитися через обледеніння крил.
Про це повідомляє The Sun з посиланням на слова авіаційного експерта. До такого висновку він прийшов після повідомлення самого Еміліано Сала з борту літака про те, що повітряне судно трясе і воно може розлетітися.
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При цьому обледеніння крил могло призвести до того, що літак цілим впав у воду, а не розлетівся на шматки ще у повітрі. Саме тому рятувальники досі не можуть найти уламки літака.
Як обледеніння крил впливає на літак
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Також повідомляється і про те, що сам літак Piper PA-46 перебував не у найкращому стані. 35-літній літак мав проблеми ще при перельоті до Нанта з Уельсу. Про це з посиланням на друзів пілота Дейва Ібботсона, який і перевозив Сала до Кардіффа, пише видання.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.