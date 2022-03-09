Авіаудар по Маріуполю, найімовірніше, ворог завдав з російського Таганрогу

Російські окупанти 9 березня цинічно та жорстоко обстріляли Маріуполь. Найімовірніше, загарбники завдали авіаудару з Таганрогу.

Вороги розтрощили пологовий будинок у центрі міста. Лікарня, дитяче відділення і терапія – повністю зруйновані. Мами з дітьми опинилися під завалами.

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Вороги, ймовірно, завдали авіаудару з Таганрогу

Жорстокий обстріл окупантами дитячої лікарні у Маріуполі прокоментував український громадський діяч, доктор юридичних наук Борис Бабін.

Спробую не емоційно написати про нелюдське знищення ворогом лікарні у Маріуполі. Воно, вкрай ймовірно, здійснене шляхом авіаудару агресора з Таганрогу, де ще вночі росіяни, готуючись для потужного нападу, перекрили для судноплавства прилеглу акваторію,

– зауважив науковець.

Він наголосив, що свідомий удар по лікарні та пологовому будинку – це акт геноциду, а використання авіаційних та морських шляхів для цього потрібно негайно винести на розгляд не лише Міжнародного кримінального суду, а й усіх міжнародних організацій, зокрема спеціалізованих – ІМО та ІКАО.

"Росія довела рівень своїх злочинних діянь до рівня, коли задля забезпечення миру та захисту людства цивілізовані нації не лише можуть, але й зобов'язані оголошувати не лише ембарго на постачання товарів, але й блокаду морських та повітряних шляхів держави-агресора", – підсумував Бабін.

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