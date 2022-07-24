І поки в Україні трохи спала спека на фоні останніх кількох днів, в Австралії розповідають про рожеве сяйво у небі. Воно водночас заворожувало і лякало. Але коли мешканці дізнались, що стало причиною цього явища – були враженими не менше.

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Містяни боялись апокаліпсису

На фоні подій, які зараз розгортаються в Україні, відповідні міркування не безпідставні. Тож не дивно, що Теммі Шумовскі, місцева мешканка, неабияк злякалась, коли побачила у небі дивовижне рожеве сяйво.

Я зберігала спокій і казала дітям, що нема причин для хвилювання. Але подумки запитувала себе, що це в біса таке?,

– зізнається вона.

Крім апокаліпсиса в головах мешканців вирували й інші не менш дивні думки. Наприклад, вторгнення інопланетян або падіння астероїда. В принципі все те, що ми могли побачити у фільмах або серіалах.

Тож не дивно, що у сім'ї Теммі Шумовскі навіть розв'язався кумедний діалог. І в словах, сказаних її рідними, певна логіка таки є. Ось пряма мова:

– Я краще піду вип'ю чаю, бо це, схоже, кінець світу, – сказав тато, поки матір розмовляла телефоном.

– Який сенс пити чай, якщо це кінець світу, – відрізала мама.

Були й інші гіпотези. Наприклад, про яскраво-червоний Місяць. Таку думку висловила Нікеа Чемпіон. Правда, невдовзі вона збагнула, що світло йде саме від землі. Тож її припущення не мало нічого спільного з реальністю. І це попри те, що вона теж уже прокрутила у своїй голові сценарії настання кінця світу.

Я навіть згадала "Дивні дива" і спитала: "Векна? Це ти?",

– відсилаючи до антагоніста серіалу.

Відразу ж обмовимось: істина не в вині. Обидві жінки дійсно надто сильно перелякались світла від ферми. Ба більше, як з'ясувалось невдовзі, це було не просто якесь там господарство.

Світилась секретна ферма

Причиною дивовижного рожевого сяйва у небі стала ферма. Вона розташована поблизу міста Мілдура, що на півночі штату Вікторія. А вирощують у ній – сюрприз-сюрприз – канабіс.

Відразу ж обмовимось, що медичний канабіс ще з 2016 року легалізований в Австралії. Але це не стосується марихуани, яку вирощують для інших потреб. Тож не дивно, що відповідні ферми намагаються максимально приховати цей процес.

Що ж стосується дивного сяйва, то й тут є логічна причина. Як з'ясувалось, ці рослини просто значно краще ростуть, якщо на них впливає саме червоне випромінювання. І, ясна річ, у фермах використовують жалюзі, які б не дозволили світлу проникати назовні.

Але представник виробника Cann Group розповів, що у середу 20 липня чомусь вони не спрацювали. Максимального ефекту додала погода. Ніч була хмарною, тож і виникло враження, що на мешканців насувається "апокаліптичний захід сонця". Зауважимо, що його можна було побачити на пристойній відстані. Мовиться про годину їзди від самої ферми.

Я розсміялася... це могло бути щось значно крутішим, а виявилося вирощуванням медичної марихуани,

– сказала Чемпіон.

Теммі Шумовскі теж посміялась від душі. І хоч сім'я жінки неабияк налякалась цього явища, відповідне "шоу", переконана вона, можна було б повторити.

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