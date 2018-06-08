Австралія долучилася до дипломатичного бойкоту ЧС-2018 у Росії

Офіційна делегація від Австралії не приїде на Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня розпочнеться у Росії.

Про це інформує ESPN.

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Таке рішення заявила міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. Вона наголосила, що дипломатичний бойкот не стосуватиметься спортсменів. Як відомо, австралійська збірна пройшла на турнір.

Таким чином офіційна делегація від Австралії до РФ не поїде. Підтримувати гравців від імені держави буде лише посол.

"Уряд Австралії не буде втручатися у рішення Федерації футболу Австралії у зв'язку з Чемпіонатом світу. Посол Австралії в Москві візьме участь у програмах чемпіонату", – зазначила Бішоп.

У квітні 46 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн Євросоюзу оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у Росії.

Нагадаємо, офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британія та Ісландія, яка не входить до ЄС. Чемпіонат світу з футболу триватиме з 14 червня по 15 липня у Росії.