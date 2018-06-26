Австралія – Перу: відео голів та моментів матчу

У матчі між Перу та Австралією першим гол забила саме південноамериканська збірна.

На 18 хвилині пройшло довге закидання м'яча на Паоло Герреро (при цьому можна було фіксувати офсайд у гравця). Перуанець з м'ячем дійшов до штрафного майданчика (сприяла цьому невдала спроба перехопити м'яч від захисників збірної Австралії), та прострелив на дальній кут штрафного, куди набіг Каррільйо. Останній потужно пробив по м'ячу з лету у дальній від себе кут воріт. Востаннє Перу забивало на Чемпіонаті світу 1982 року

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