Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Влада Австралії розстріляла сотні коал

В Австралії у штаті Вікторія з гелікоптерів розстріляли близько 700 коал. Трагедія сталася у національному парку "Будж-Бім". Відстріл тварин почали після масштабних лісових пожеж, які вирували в Австралії у грудні 2024 року.

Тоді вогонь знищив понад 2 тисячі гектарів природного середовища, у якому жили коали. Влада заявила, що відстріл тварин робили з метою "припинити страждання тварин через пожежі". Також уряд стверджував, що коали голодували, були поранені, виснажені та зневоднені.

Втім, зооактивісти вважають, що загинули і здорові коали, деякі – разом з дитинчатами. Тому владу закликають переглянути методику проведення подібних операцій. Зоозахисники наголосили, що з висоти польоту на гелікоптері складно встановити, чи здорова тварина. Крім того, такий відстріл ставить під загрозу інших тварин.

Важливо. Зоозахисники наголосили, що під час відстрілювання коал вертольоти пролітали на висоті близько 30 метрів над землею.

Використання стрільби з повітря слід розглядати як крайній захід. Це перший випадок, коли коал вбили стріляниною з вертольота в Австралії, і це створює неприємний етичний прецедент,

– наголосили в зооорганізації Friends of the Earth Melbourne.

В організації також додали, що через те, що територія була перекрита після пожеж, рятувальників не пустили всередину, щоб допомогти дітям-сиротам.

Зоозахисники вимагають від влади штату Вікторія припинити вирубку здорових евкаліптів, адже ці дерева є джерелом їжі та притулком для коал. Втім, попри хвилі обурення, місцева влада стверджує, що "діяла за рекомендацією ветеринарів".

Важливо. В австралійських штатах Квінсленд, Новий Південний Уельс та на Австралійській столичній території коали вже занесені до списку видів, що зникають. Багато тварин втрачають місце існування через лісозаготівлі, розширення плантацій і лісові пожежі.

До слова, у жовтні 2024 року у Сіднеї коала спричинила переполох на залізничній станції. Тварина неквапливо прогулювалася станцією, позувала для фото пасажиру, а потім покинула станцію, перестрибнувши через огорожу.