Австралійка висміяла ідеальні фото в Instagram: курйозні пародії
Блогер Селеста Барбер робить смішні пародії на знаменитих зірок і моделей, а також висміює "ідеальні" фото в Instagram.
Свої фотороботи австралійка публікує на сторінці в Instagram.
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Жінка за професією комедійна акторка і має понад 4 мільйони підписників у своєму мікроблозі.
На думку Селени, ідеальні фото, які зірки демонструють щодня, виглядають нереалістично.
Джерело: 24 Канал
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