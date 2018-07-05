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Австралійка висміяла ідеальні фото в Instagram: курйозні пародії

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Селеста Барбер пародіює фото знаменитостей
Селеста Барбер пародіює фото знаменитостей / Instagram

Блогер Селеста Барбер робить смішні пародії на знаменитих зірок і моделей, а також висміює "ідеальні" фото в Instagram.

Свої фотороботи австралійка публікує на сторінці в Instagram.

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Жінка за професією комедійна акторка і має понад 4 мільйони підписників у своєму мікроблозі.

На думку Селени, ідеальні фото, які зірки демонструють щодня, виглядають нереалістично.

 

Good old pizza tits. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 

Теги: Курйозні новини LifeStyle Фотоновини Австралія
Джерело: 24 Канал
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