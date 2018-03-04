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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Австралійка зробила пародії на пікантні фото знаменитостей: курйозні світлини

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Селеста Барбер пародіює знаменитостей
Селеста Барбер пародіює знаменитостей / Фото із соцмереж

Австралійка Селеста Барбер по-особливому відтворює стильні фото знаменитостей, які публікуються в соціальній мережі Instagram.

Жінка за професією комедійна акторка, відтак з легкістю пародіює не тільки пози, які приймають зірки на знімках, але й міміку. Селеста Барбер підходить до роботи з тонким гумором.

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Окрім фото, австралійка також відзняла кілька відео-пародій на відомі реклами за участю моделей. Упродовж місяця Селеста Барбер відтворила публікації Кортні Кардашян, Ріанни, Дженіфер Лопес, Емілі Ратажковскі, Джоан Смоллс, Вікторії Бекхем, Белли Хадід, Гвінет Пелтроу.

Tampons, what are a luxury. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #victoriabeckham

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

Теги: LifeStyle Фотоновини Австралія Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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