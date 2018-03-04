Австралійка зробила пародії на пікантні фото знаменитостей: курйозні світлини
Австралійка Селеста Барбер по-особливому відтворює стильні фото знаменитостей, які публікуються в соціальній мережі Instagram.
Жінка за професією комедійна акторка, відтак з легкістю пародіює не тільки пози, які приймають зірки на знімках, але й міміку. Селеста Барбер підходить до роботи з тонким гумором.
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Окрім фото, австралійка також відзняла кілька відео-пародій на відомі реклами за участю моделей. Упродовж місяця Селеста Барбер відтворила публікації Кортні Кардашян, Ріанни, Дженіфер Лопес, Емілі Ратажковскі, Джоан Смоллс, Вікторії Бекхем, Белли Хадід, Гвінет Пелтроу.
Джерело: 24 Канал
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