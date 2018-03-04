Австралійка зробила пародії на пікантні фото знаменитостей: курйозні світлини

Австралійка Селеста Барбер по-особливому відтворює стильні фото знаменитостей, які публікуються в соціальній мережі Instagram.

Жінка за професією комедійна акторка, відтак з легкістю пародіює не тільки пози, які приймають зірки на знімках, але й міміку. Селеста Барбер підходить до роботи з тонким гумором.

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Окрім фото, австралійка також відзняла кілька відео-пародій на відомі реклами за участю моделей. Упродовж місяця Селеста Барбер відтворила публікації Кортні Кардашян, Ріанни, Дженіфер Лопес, Емілі Ратажковскі, Джоан Смоллс, Вікторії Бекхем, Белли Хадід, Гвінет Пелтроу.

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 1 Бер 2018 р. о 11:58 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 28 Лют 2018 р. о 1:43 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 26 Лют 2018 р. о 1:22 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 22 Лют 2018 р. о 1:01 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 20 Лют 2018 р. о 12:57 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 4 Лют 2018 р. о 3:48 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 1 Лют 2018 р. о 3:42 PST