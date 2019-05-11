Австралійський пілот летів без свідомості протягом 40 хвилин

В Австралії пілот-стажист, який виконував індивідуальний рейс, летів без свідомості протягом 40 хвилин і пропустив виклики управління повітряним рухом.

Видання ABC з посиланням на Австралійське бюро транспортної безпеки зазначило, що інцидент стався ще 9 березня. Льотчик виконував рейс з аеропорту Порт-Огаста до Аделаїдського аеропорту Парафілд.

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За інформацією бюро, напередодні перед польотом стажист погано спав вночі, а на сніданок з'їв лише плитку шоколаду. Крім того, незадовго до цього він застудився.

Відчувши головний біль на висоті 1,6 кілометра, льотчик перевів політ у режим автопілоту. Диспетчери намагалися вийти з ним на зв'язок протягом години, проте вдалося їм це лише після того, як пілот прийшов до тями. Сталося це у момент, коли літак пролітав над океаном.



Карта маршруту, що показує курс пілота під час його польоту в Парафілд

Попри інцидент, пілот за допомогою диспетчерів успішно посадив судно в аеропорту Парафілд. Зазначається, що школа пілотів в Аделаїді, де стажувався льотчик, має намір вжити заходів після цього випадку. Зокрема, перед польотом учнів зобов'яжуть повідомляти про час останнього сну і приймання їжі.