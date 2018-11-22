Австралію накрила пилова буря: неймовірні фото та відео
Південно-східну Австралію накрила пилова буря: гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея, і навіть призвела до затримки авіарейсів.
Про це повідомляє ВВС.
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У багатьох регіонах штату Новий Південний Уельс влада фіксує проблеми з видимістю. Відомо, що причиною сильної бурі є вітри, які підхоплюють частки сухого ґрунту. Більше того, Метеорологічне бюро Австралії повідомляє, що штат від серпня переживає посуху.
Пилова буря в Австралії// Фото: ВВС
У багатьох шатах проблема з видимістю// Фото: ВВС
Лікарі штату повідомляють, що багато людей звертаються через проблеми з диханням. Влада Сіднея закликає місцевих жителів не виходити на вулицю – особливо дітей, літніх людей і тих, хто страждає від респіраторних захворювань.
Багато людей погано себе почувають через пилову бурю// Фото: ВВС
Один з мешканців містечка Брокен Хілл, каже , що буря стояла над його містом близько чотирьох годин.
Ми виходили на вулицю і відчували, як пил осідає на нас,
– розповідає Метт Вайтлум.
Варто додати, що люди порівнюють цю пилову бурю з іншою, яка сталася у 2009 році.
Дивіться відео пилової бурі в Австралії