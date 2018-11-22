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      Австралію накрила пилова буря: неймовірні фото та відео

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      Австралію накрила пилова буря
      Австралію накрила пилова буря / glavred.info

      Південно-східну Австралію накрила пилова буря: гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея, і навіть призвела до затримки авіарейсів.

      Про це повідомляє ВВС.

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      У багатьох регіонах штату Новий Південний Уельс влада фіксує проблеми з видимістю. Відомо, що причиною сильної бурі є вітри, які підхоплюють частки сухого ґрунту. Більше того, Метеорологічне бюро Австралії повідомляє, що штат від серпня переживає посуху.

      пилова буря австралія
      Пилова буря в Австралії// Фото: ВВС

      пилова буря австралія
      У багатьох шатах проблема з видимістю// Фото: ВВС

      Лікарі штату повідомляють, що багато людей звертаються через проблеми з диханням. Влада Сіднея закликає місцевих жителів не виходити на вулицю – особливо дітей, літніх людей і тих, хто страждає від респіраторних захворювань.

      пилова буря австралія
      Багато людей погано себе почувають через пилову бурю// Фото: ВВС

      Один з мешканців містечка Брокен Хілл, каже , що буря стояла над його містом близько чотирьох годин.

      Ми виходили на вулицю і відчували, як пил осідає на нас,
      – розповідає Метт Вайтлум.

      Варто додати, що люди порівнюють цю пилову бурю з іншою, яка сталася у 2009 році.

      Дивіться відео пилової бурі в Австралії

       

       

      Теги: Австралія Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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