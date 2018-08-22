Австрія не змінила політику щодо Росії після візиту Путіна на весілля глави МЗС країни

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна не змінила своєї зовнішньої політики щодо Росії, не зважаючи на візит Путіна на святкування весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Про це повідомило інформаційне агентство UNN.

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Наша позиція в Європі щодо Росії не змінилася через ситуацію з запрошенням на весілля глави РФ,

— сказав канцлер.

Курц також додав, що Відень надалі повністю підтримує всі рішення Європейського союзу.

Канцлер Австрії наголосив, що хотів би, аби Росія та ЄС вели більш активний діалог. За його словами, він встиг обговорити з Путіним на весіллі зв’язки Москви та Брюсселя а також низку інших питань. Себастьян Курц не став розкривати усі теми бесід.

Нагадаємо, 18 серпня, за 2 години до своєї зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, глава Кремля відвідав ще один захід – весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.



Українські політики та посадовці заявили, що присутність російського президента на весіллі шкодить австрійській зовнішній політиці, адже Відень головує в Євросоюзі.