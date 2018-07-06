Австрія відмовилася від проведення Олімпійських ігор-2026
Австрійський Грац не претендує на проведення Олімпіади-2026. Заявка не отримала належної підтримки від міністерства спорту та регіонального уряду.
Ця ідея не була затверджена владою федеральної землі Штирії, в якій знаходиться Грац. Референдум за цим питанням проведений не буде, повідомляє офіційний сайт НОК Австрії.
"З тяжким серцем Австрійський олімпійський комітет відмовився від ідеї подачі заявки Граца на Олімпіаду-2026", - говориться в заяві комітету.
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Таким чином, в гонці за право проведення ігор залишилися Калгарі (Канада), Стокгольм (Швеція), Ерзурум (Туреччина), Саппоро (Японія) і спільна заявка Кортина-д'Ампеццо, Турина і Мілана (Італія).
Місто, який прийме Олімпійські ігри-2026, буде оголошено на сесії МОК у вересні 2019 року.
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