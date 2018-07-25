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Австрія закликала Україну скасувати заборону на експорт лісу

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Австрія закликала Україну скасувати заборону на експорт лісу
Австрія закликала Україну скасувати заборону на експорт лісу / economics.unian.ua

Посольство Австрії, яка зараз головує у Європейському Союзі, закликало Україну скасувати заборону на експорт необробленої деревини.

З відповідною заявою дипломатична установа виступила на своєму акаунті у соціальній мережі Twitter.

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"Вето президента Порошенка на запровадження заборони експорту дров є важливим кроком для виконання міжнародних зобов’язань України", – зазначили дипломати.

Єврочиновники запевнили, що захист лісів та боротьба з незаконною лісозаготівлею є важливими, проте заборона експорту лісу є недоцільною.

"Заборону на експорт необробленої деревини, що перебуває у силі, необхідно скасувати у найближчий час", – йдеться у повідомленні.

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Президент України наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон, який спрямовано на збереження українських лісів і запобігання контрабанди необроблених лісоматеріалів. Пізніше Петро Порошенко заявив, що заборона експорту лісу не відповідає міжнародним зобов’язанням нашої держави.

Автори законопроекту переконують, що прийнятий парламентом закон є поштовхом до розвитку власної деревообробної галузі і покликаний захищати українські ліси від знищення і контрабанди, а вітчизняну економіку від перетворення на сировинний придаток розвинутих країн ЄС. Потужне лобі з-за кордону, на думку авторів і є причиною накладення вето.

Теги: Новини України Австрія Експорт
Джерело: 24 Канал
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