Австрійські інженери створили робота для зарядки електромобіля
Зарядка електрокара – процес доволі тривалий. Пасували б для цих високотехнологічних машин й відповідні зарядні станції, де, наприклад, авто обслуговували б не люди, а роботи. Чимось схожим свого часу вже хизувалася Tesla. І ось тепер про випробування роботизованої зарядної станції для електрокарів заявила команда дослідників із Технічного університету Ґраца.
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Джерело: 24 канал
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