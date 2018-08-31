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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Австрійські інженери створили робота для зарядки електромобіля

Автотехнології 9 Читать новость на русском

Зарядка електрокара – процес доволі тривалий. Пасували б для цих високотехнологічних машин й відповідні зарядні станції, де, наприклад, авто обслуговували б не люди, а роботи. Чимось схожим свого часу вже хизувалася Tesla. І ось тепер про випробування роботизованої зарядної станції для електрокарів заявила команда дослідників із Технічного університету Ґраца.

Більше – дивіться у відео. 

Теги: Автотехнології Авто
Джерело: 24 канал
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