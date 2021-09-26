Трагедія сталась під вечір 26 вересня. На виклик одразу поспішили дві бригади рятувальників.

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Водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя

Співробітники ДСНС вважають, що водій не впорався з керуванням та через це виїхав на узбіччя. Там BMW врізався в дерево і перекинувся. Машина була вщент понівечена. Людину, яка в ній застрягла, довелось витягувати свідкам аварії.

Водія дістали ще живим і екстрено направили до лікарні. Проте, на жаль, до медзакладу постраждалого довезти не встигли. Чоловік помер дорогою. Рятувальники відключили живлення машини, аби вона не спалахнула.

Дивіться фото з місця жахливої автотрощі/ Фото ДСНС:

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