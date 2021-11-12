Аварі сталася 12 листопада близько 7 ранку. У ЗМІ кажуть, що на місці аварії працювали патрульні. Однак у коментарі 24 каналу в поліції повідомили, що інформації щодо ДТП у них немає.

Зверніть увагу У Харкові водій Toyota збив дітей на переході: все, що відомо про страшну аварію

Деталі ДТП

За попередньою інформацією, автомобіль рухався у бік Кривого Рогу. Водій не впорався з керуванням та протаранив огорожу.

Чоловік унаслідок аварії постраждав, але точно про його стан не повідомляють. Однак видно, що передня частина авто фактично зруйнована. Очевидно, що водій травмувався досить серйозно. Правоохоронці наразі намагаються встановити обставини та остаточну причину аварії.

Легковик влетів в огорожу на Дніпропетровщині / Фото "Інформатор"

Схожа аварія на Київщині