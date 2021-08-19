Також місцеві пишуть, що в деяких районах відломлювалися великі гілки дерев. За день до цього у ДСНС попереджали про цю негоду.
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Автомобілі пливуть по дорозі в Дніпрі: дивіться відео телеграму "Ху***ый Днпр"
Заховатися не вдалось
Частина пішоходів спробували заховатися від зливи на автобусних зупинках. Проте всі дороги почали перетворюватись на річки.
Тому людям доводилося залазити на лавки, щоб не стояти по коліна у воді. Це відбувалося щонайменше на двох зупинках громадського транспорту.
Люди ховаються на зупинці: дивіться відео телеграму "Ху***ый Днпр"
Повалену гілку сфотографували на вулиці Святослава Хороброго. на зображені видно, що на автомобіль впав великий шмат дерева. Проте не надто зрозуміло, чи є в машини якісь пошкодження.
Гілка, яку повалило на автомобіль / Фото телеграму "Ху***ый Днпр"
Окрім цього, люди потерпають від негоди навіть у своїх помешканнях. Жителі будинку на вулиці Будівельників повідомили, що в них затоплені кілька поверхів. Вода тече зі стелі помешкань від 9 до 7 поверху. Люди зверталися до аварійної служби, проте там сказали, що нічим допомогти не можуть.
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Новини про негоду 17 серпня
- На Вінничині в цей день вирував надзвичайно сильний шквальний вітер і негода наробила чимало лиха. Зокрема, у деяких районах повалило десятки дерев.
- Така ж ситуація була в Чернівецькій області. Очевидці повідомляли, що вітер був настільки сильним, що ламав дерева, наче сірники.
- У Києві та ближніх містечках здійнявся шквальний вітер і почалася сильна гроза. У столиці вітер підняв пісок і сміття. Тому там було важко не лише ходити вулицями, а й навіть розплющити очі.