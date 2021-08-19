Авто пливуть, а люди ховаються: Дніпро накрила негода – відео наслідків

У Дніпрі 19 серпня пройшла сильна гроза, яка затопила місто. Як наслідок, автомобілям там вкотре доводиться буквально плисти дорогами. Там залило навіть людей, які сховалися на зупинках.

Також місцеві пишуть, що в деяких районах відломлювалися великі гілки дерев. За день до цього у ДСНС попереджали про цю негоду.

Зауважте Львів накрила унікальна грозова хмара: надзвичайне відео

Автомобілі пливуть по дорозі в Дніпрі: дивіться відео телеграму "Ху***ый Днпр"

Заховатися не вдалось

Частина пішоходів спробували заховатися від зливи на автобусних зупинках. Проте всі дороги почали перетворюватись на річки.

Тому людям доводилося залазити на лавки, щоб не стояти по коліна у воді. Це відбувалося щонайменше на двох зупинках громадського транспорту.

Люди ховаються на зупинці: дивіться відео телеграму "Ху***ый Днпр"

Повалену гілку сфотографували на вулиці Святослава Хороброго. на зображені видно, що на автомобіль впав великий шмат дерева. Проте не надто зрозуміло, чи є в машини якісь пошкодження.



Гілка, яку повалило на автомобіль / Фото телеграму "Ху***ый Днпр"

Окрім цього, люди потерпають від негоди навіть у своїх помешканнях. Жителі будинку на вулиці Будівельників повідомили, що в них затоплені кілька поверхів. Вода тече зі стелі помешкань від 9 до 7 поверху. Люди зверталися до аварійної служби, проте там сказали, що нічим допомогти не можуть.

Затопило квартири на Будівельників: дивіться відео телеграму "Ху***ый Днпр"

Новини про негоду 17 серпня