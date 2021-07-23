Авто розірвало на частини: на Одещині трапилася смертельна ДТП – фото
23 липня 2021 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
На трасі Одеса – Рені жорстко зіткнулися авто Renault і вантажівка DAF. Як наслідок, у легковика відірвалася задня частина. В аварії є загиблий і потерпілий.
Про трагедію повідомили ввечері 22 липня. Вона трапилася поряд із селом Новосільське в Ізмаїльському районі.
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Вантажівка, яка потрапила в ДТП / Фото Нацполіції
Виїхав на зустрічну
- В аварії загинув водій Renault, якому було 54 роки.
- Він був жителем цього району.
- Також госпіталізували у важкому стані пасажира легковика.
- Ймовірно, аварія трапилася, коли легковик виїхав на зустрічну смугу.
- На фото видно, що у фури лише трішки деформована частина кузова.
- Натомість легковик сильно зім'явся.
- Слід зазначити, що він відлетів на узбіччя.
Рятувальники на місці аварії / Колаж телеграму "Ху***ая Одесса"