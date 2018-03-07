Авто Кличка грубо порушило правила дорожнього руху в центрі Києва: відео

Автомобіль мера Києва Віталія Кличка перетнув подвійну суцільну смугу на Хрещатику.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" у Facebook.

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Відео було зняте 5 березня. На ньому видно, як два позашляховика перетинають подвійну суцільну смугу на Хрещатику. Журналісти стверджують, що на одній з автівок їздить мер Києва Віталій Кличко.

"Це столиця Європейської країни. Це головна вулиця Києва Хрещатик. А це кортеж мера Києва Віталія Кличка! Якраз навпроти його робочого кабінету. Виходить, тобі можна все, якщо ти мер", – зазначили журналісти.