Авто Ліщенка обстріляли з автоматів Калашнікова

Вночі близько 1:00 години, 4 травня, у селі Гореничі, що на Київщині на автомобіль Range Rover Олександра Ліщенка відкрили вогонь із автоматичної зброї. У автомобілі виявлено тіло молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Правоохоронці повідомили, що на місці події вже знайшли два автомати Калашнікова.

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Під час обстрілів машина з’їхала вправо, збила два стовпи та врізалась у паркан.

По автомобілю було здійснено понад 20 пострілів. На місці події вилучені гільзи,

– сказав речник Нацполіції Київщини Микола Жукович.



Місце, де обстріляли авто Ліщенка



Здійснено понад 20 пострілів

Олександра Ліщенка називають кримінальним авторитетом на прізвисько "Ліча", власником ринка Троєщина. Чи був він у цей момент в авто досі не відомо, проте, там точно був його водій 1994 року народження. Він від отриманих поранень загинув на місці.