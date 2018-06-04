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Авто Ліщенка обстріляли з автоматів Калашнікова

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Вночі близько 1:00 години, 4 травня, у селі Гореничі, що на Київщині на автомобіль Range Rover Олександра Ліщенка відкрили вогонь із автоматичної зброї. У автомобілі виявлено тіло молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Правоохоронці повідомили, що на місці події вже знайшли два автомати Калашнікова.

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Під час обстрілів машина з’їхала вправо, збила два стовпи та врізалась у паркан.

По автомобілю було здійснено понад 20 пострілів. На місці події вилучені гільзи,
– сказав речник Нацполіції Київщини Микола Жукович.


Місце, де обстріляли авто Ліщенка


Здійснено понад 20 пострілів

Олександра Ліщенка називають кримінальним авторитетом на прізвисько "Ліча", власником ринка Троєщина. Чи був він у цей момент в авто досі не відомо, проте, там точно був його водій 1994 року народження. Він від отриманих поранень загинув на місці.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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