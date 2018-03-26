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Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин

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Придбати деякі авто в країнах Європи можна суттєво дешевше, ніж в Україні. Частина громадян, яка не бажає купувати "Ланос" за ціною європейського авто середнього класу, стомилася чекати на зниження податків та придбала авто з іноземною реєстрацією.

Попри те, що з 2012 року Митний кодекс не змінювався, ввезення таких авто набуло індустріальних масштабів з 2014-2015 року.

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Чому в Польщі чи Німеччині авто дешевше? Справа в тому, що між країнами ЄС скасовані імпортні мита та ПДВ, і часто основні податки збираються при використанні авто, вони закладаються в інші платежі.

Більшість авто в Україні з іноземною реєстрацією походять із країн ЄС (Литва, Чехія, Словаччина), які мають мінімальну вартість реєстрації та не мають щорічного податку за користування авто. Німецька автівка, наприклад, "Фольксваген" 2007-2008 року виробництва вартістю 4 тисячі євро після розмитнення в Україні буде коштувати 11,5 тисяч євро. І більшу частину в цьому становитиме акцизний податок – 4882 євро. Бачимо стрибок від 4 тисяч євро вартості придбання в Німеччині до 11 509 євро після розмитнення та реєстрації в Україні. Однак, навіть за таких драконівських акцизів розмитнити таку машину в Україні неможливо, адже це інше обмеження.

Після розмитнення в Україні ціна авто збільшується в рази

За законом "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" з 1 січня 2016 року заборонено ввозити на територію України автомобілі нижчі за стандарт Євро-5, тобто не старіші 2010 року. Це було зроблено з начебто благою метою: покращити екологію та підтримати національного виробника. Для машин, що були в користуванні, розмір акцизу в 7-28 разів більший за акциз для нових авто. Україна стимулює придбання нових авто, що начебто повинно було допомогти місцевим виробникам. Однак, цей протекціонізм до бажаного результату не призвів: місцеві моделі авто з роками морально застаріли і стали нецікавими для споживачів.

Як відомо, є два основні шляхи потрапляння в Україну уживаних автомобілів.

Перше – транзит. Це прийнятно для жителів прикордонних територій, які кожні 5-10 днів повинні перетинати кордон для виконання вимог законодавства. Проте статистика свідчить, що термін перебування такого авто на території України значно довший. Тоді починають діяти підробні документи про хворобу водія чи несправність автомобіля. Звісно ж, митник та прикордонник можуть не повірити, тоді ситуацію може вирішити хабар.

Другий шлях — знайти резидента європейської країни, оформити авто на нього, за певну плату він ввезе авто на територію України. Ця схема складніша, але зручніша, адже термін довший. Існує безліч фірм, які все зроблять за окрему плату. Приміром, чоловік з Польщі, який є власником майже десяти тисяч авто.

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Які основні проблеми варто вирішити? Доступність авто та безпека на дорозі, контроль з боку держави, сплата страхування в Україні, а не за кордоном. Автомобіль — не тільки засіб комфорту, це також інструмент для щоденного заробітку для мільйонів громадян. Тому ми повинні забезпечити можливість українцям купувати більш якісні європейські б/у авто за доступною ціною.

Хто проти? Лобісти так званого автопрому – "виробників". А також імпортери та дилери нових авто, які побоюються, що перестануть купувати у них. Влада, яка переживає, що зниження акцизів призведе до втрат бюджету. Ті, хто сьогодні заробляє в індустріальних масштабах на ввезенні "євроблях". Їх дарувальники у владі.

Що ж робити? Визнати реальність: ми не відбулися як держава з розвинутим автомобілебудуванням. Виробництво авто в Україні не задовольняє попит українців на доступні та якісні авто. Треба знизити ставки акцизного податку на авто, базові ставки акцизів мають встановлюватися залежно від виду транспортного засобу та типу двигуна. До них можна застосовувати підвищені коефіцієнти залежно від об'єму двигуна та віку транспортного засобу. Така система повинна привести до зниження ставок акцизного податку. Знизити вимоги щодо євростандартів та дозволити ввезення більш старих авто.

Автор: Тетяна Острікова
Теги: Відеоблоги Бізнес-варта Іноземні номери
Джерело: 24 Канал
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